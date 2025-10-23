100 км до границы: Богомаз предупредил, что открывать аэропорт Брянска небезопасно
Губернатор Богомаз рассказал о сроках возобновления работы аэропорта Брянска
Фото: [Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф]
Губернатор Брянской области Александр Богомаз пояснил в беседе с РИА Новости, что открытие аэропорта Брянска и возобновление авиасообщения в регионе на данный момент невозможно из-за необходимости соблюдения мер безопасности в условиях угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины.
Напоминаем, что аэропорт Брянска в настоящее время закрыт на реконструкцию. Основные работы планируется завершить до конца текущего года. Аэрогавань не работает с февраля 2022 года, начиная с момента начала СВО.
«Летит, когда дрон – это одно, а здесь [расстояние] 100 километров до Брянска [от границы], то здесь же можно сбить самолет ракетой», – сказал Богомаз в ответ на вопрос о перспективах возобновления авиасообщения в регионе.
Губернатор региона напомнил, что в Брянске существует круглосуточный риск ракетных атак из-за близости к украинской границе.
