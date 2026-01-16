«106 дронов за одну ночь»: системы ПВО ночью отразили масштабную атаку украинских БПЛА

В ходе отражения масштабной ночной воздушной атаки силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ. Воздушные цели были перехвачены и сбиты над территориями десяти регионов страны.

Наибольшее количество дронов — 44 единицы — нейтрализовали в небе над Белгородской областью. Второй по интенсивности удара стала Рязанская область, где средства ПВО сбили 22 БПЛА. По 11 аппаратов уничтожили над Ростовской и Воронежской областями.

Над Курской областью сбито семь БПЛА, над Тульской и Волгоградской — по четыре в каждой. По одной воздушной цели ликвидировали над Республикой Крым, Орловской и Липецкой областями.

Ранее сообщалось, что в Рязани беспилотник ударил по жилому дому на юго-западе города. Взрывы были слышны во многих районах.