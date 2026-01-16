Атака БПЛА на Рязань: пострадали квартиры и машины

В Рязани один из беспилотников врезался в жилую многоэтажку на юго-западе города. По предварительным данным, информации о пострадавших нет, однако взрывы были слышны во многих районах. Информацию об этом передает телеграм-канал SHOT.

По словам местных жителей, атака началась около 40 минут назад. Над городом раздалось не менее десяти взрывов, а в небе были слышны характерные звуки моторов. По беспилотникам работали системы противовоздушной обороны.

Один из дронов попал в верхние этажи жилого дома. В результате повреждены как минимум четыре квартиры. Также осколками задело припаркованные рядом автомобили.

Жительница Рязани, проживающая в соседнем доме, рассказала, что во время одного из взрывов здание сильно тряхнуло. По ее словам, звук был настолько громким, будто взрыв произошел совсем рядом. Она отметила, что последний хлопок прозвучал несколько минут назад, а всего она насчитала более 15 громких звуков.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Также прибыли несколько бригад скорой помощи. Официальных данных о разрушениях и возможных пострадавших на данный момент не поступало.

