112: под Ростовом эвакуаторщик похитил и убил маленькую девочку

Мужчина, работающий эвакуаторщиком, похитил и убил восьмилетнюю местную жительницу. Об этом сообщает канал 112.

Водитель спецтехники проезжал по станице Ольгинской и заприметил незнакомую девочку, когда она шла из магазина. Под надуманным предлогом он заманил малолетнюю в машину и увез в неизвестном направлении.

Родители 2,5 часа пытались найти ребенка самостоятельно, но затем все-таки обратились в полицию. К их ужасу маленькую дочь нашли мертвой в лесополосе.

Правоохранители вышли на эвакуатор и его водителя по ГЛОНАСС. Предполагаемого убийцу задержали. Выяснилось, что 25-летний житель был раньше судим, но статья не уточняется. Следователи продолжают работать со злоумышленником.

Ранее сообщалось, что в Тверской области ортопеда заподозрили в связи с малолетними пациентками.