Ортопеда из тверской больницы подозревают в совращении детей

Врача из детской клинической больницы в Твери заподозрили в нездоровом влечении к юным пациенткам. Об этом пишет сообщество «Сапа».

Ортопеду 30 лет, и, по предварительной информации, он попадался на совращении детей. По данным канала, жертвами домогательств становились как минимум две девочки 12 и 13 лет.

Ортопед якобы начал вести активную переписку с девочками в соцсетях, часто затрагивая в темах разговора секс. Так продолжалось несколько месяцев, пока мужчину не задержали в квартире. Как вскрылась правда о его тайной жизни не уточняется. Возможно, пожаловались родители.

В разговоре с правоохранителями тверской врач признался, что действительно имел сексуальный интерес к малолетним. В отношении совратителя возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Пензе учитель отправил в чат школьницам снимок своего полового органа.