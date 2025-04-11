13 лет рабства: в Новокузнецке освободили людей из подвала гаража

Трое кузбассовцев подозреваются в незаконном удержании и эксплуатации как минимум девяти человек в качестве подневольных работников. По информации следствия, жертвы удерживались против своей воли начиная с 2012 года, сообщил СК РФ по области.

По данным расследования, пятеро мужчин и четверо женщин в возрасте от 33 до 49 лет были обнаружены в подвальном помещении гаража, находившегося на территории частного дома на улице Сосновской в городе Новокузнецке. Все освобожденные не имели определенного места жительства.

Благодаря побегу одной из пленниц, которая рассказала о случившемся своим знакомым, информация дошла до правоохранительных органов.

Остальные восемь человек были освобождены 9 апреля в результате совместной операции МВД, ФСБ и Росгвардии. Правоохранительные органы продемонстрировали спасенных из многолетнего рабства в Кемеровской области.

В рамках расследования были задержаны трое новокузнечан в возрасте от 24 до 48 лет, которых подозревают в организации незаконного удержания людей. Против них возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся незаконного лишения свободы и эксплуатации рабского труда.

Ранее сообщалось, что в Якутии начали расследование по делу о возможном рабстве двух мужчин.