Подросток, атаковавший учеников школы, ранее лечился в психбольнице

Подросток, напавший на учеников в челябинской школе, ранее лечился в психиатрической больнице, сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Он провел два месяца летом в психиатрической клинике», — отметил источник агентства.

Для госпитализации 13-летнему Роме предварительно ввели успокаивающее средство, чтобы он мог ответить на вопросы следствия, после чего его направили в областную клиническую психоневрологическую больницу №1.

По предварительным данным, мотивом нападения школьника в Челябинске была месть.

Стало известно, что подросток целенаправленно пришел в школу, чтобы расправиться с одноклассницей, которая в выходные измазала его косметикой, что вызвало смех остальных детей.

Предположительно, мальчик нанес удар по голове обидчице, в результате чего у нее серьезные травмы, включая перелом черепа.

Ранее сообщалось, что подросток из Челябинска, напавший на учеников, участвовал в суицидальной игре.