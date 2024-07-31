143 человека: индийские власти подсчитали число жертв оползней на юге страны

В индийском штате Керала произошло несколько оползней, что привело к многочисленным жертвам. По уточненным данным, погибло 143 человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, обнародованные департаментом здравоохранения штата.

В ночь на 30 июля в Керале, который находится на юге Индии, произошло три оползня. Их вызвали долгие муссонные дожди. Стихия разрушила большое количество домов, снесла мост, разрушила дороги. Спасатели борются с последствиями оползней и разыскивают пострадавших. Буквально сразу было заявлено более чем о сотне погибших. На данный момент стало известно о 143 жертвах стихии.

Еще больше людей числится пропавшими без вести, так что вполне возможно, что скорбный список еще больше увеличится. Посольство РФ уже заявило, что никто из россиян при этом ЧП не пострадал.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Моди собрался посетить Украину в августе текущего года. Это будет сделано по приглашению украинского лидера Зеленского. Судя по всему, поездка состоится 23 августа.