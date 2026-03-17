15 лет за «понятия»: в Грузии задержали 72 человека за «воровские разборки»

Грузинские силовики нанесли удар по криминалитету. В Аджарской Автономной Республике прошла спецоперация, в результате которой задержаны 72 человека, связанных с так называемым «воровским миром». Об этом сообщают грузинские СМИ.

Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе на брифинге раскрыл детали: задержанные организовывали «воровские разборки», вымогали деньги и угрожали физической расправой тем, кто отказывался платить. В деле фигурирует имя «вора в законе» Аслана Кобуладзе, известного в криминальных кругах как Аслан Батумский. Именно с ним, по данным следствия, консультировались обвиняемые, решая финансовые споры между гражданами.

Среди задержанных — три женщины. Всем им светит до 15 лет лишения свободы по нескольким статьям: «Членство в воровском мире», «Поддержка воровского мира» и «Участие в воровской разборке». Примечательно, что похожая масштабная облава прошла в Грузии всего полтора месяца назад — тогда в Тбилиси и регионах задержали 45 человек.

Операция не обошлась без происшествий. В Хелвачаурском районе во время задержаний пострадала пожилая женщина — ее госпитализировали в Батумскую клинику, но, к счастью, уже выписали. Местные жители в шоке: такого массового «наезда» на криминалитет в Аджарии не припомнят. В МВД подчеркивают: борьба с «ворами в законе» будет продолжена.

