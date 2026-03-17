Охота на «врагов России»: студентка с молотком пыталась убить женщину по заданию мошенников

Жуткий сценарий, достойный триллера, разыгрался на улице Академика Анохина в Москве. 20-летняя студентка Елизавета, наслушавшись телефонных кураторов, едва не отправила на тот свет 59-летнюю женщину. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мошенники обрабатывали Елизавету несколько дней. Они уверяли ее, что она — внештатный сотрудник органов и участвует в секретных операциях по поимке иноагентов и предателей родины. Студентка поверила. Три дня назад ей поставили боевую задачу: ликвидировать 59-летнюю Галину, которую мошенники, естественно, назвали врагом.

Девушка вооружилась молотком и баллончиком с перцовкой и отправилась на «дело». Когда дверь открылась, она сразу пшикнула газом в лицо ничего не подозревающей женщине и замахнулась молотком. Но Галина оказалась не из робкого десятка: несмотря на жжение в глазах, она вцепилась в нападавшую и подняла крик. На шум прибежали родственники, которые скрутили горе-убийцу до приезда полиции.

Сейчас студентка задержана. Столичный СК уже возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Выясняется, какие именно «методички» скидывали ей аферисты и как далеко готовы были зайти мошенники, толкая людей на кровавые преступления.

