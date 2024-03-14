16-летняя школьница получила тяжелую травму из-за схода снега с крыши школы в Татарстане

Перелом ключицы и закрытая черепно-мозговая травма у ученицы средней школы, вот результат падения со школьной крыши кучи снега и льда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы республиканского министерства здравоохранения.

ЧП произошло в Дрожжановском районе Республики Татарстан еще вчера, 13 марта. Там с кровли здания школы обрушилась груда льда и снега. Она упала на крышу крыльца, которая не выдержала удара и обвалилась. При этом пострадала 16-летняя девушка, учащаяся в этом заведении. У нее диагностированы перелом ключицы, а также закрытая черепно-мозговая травма. Подростка тут же госпитализировали, доставив в Казань в Детскую республиканскую клиническую больницу.

«На данный момент состояние пациента тяжелое, проводится весь необходимый комплекс лечебных мероприятий», - заявили по этому поводу медработники.

По данному случаю уже возбуждено уголовное дело. По мнению правоохранителей, руководство школы допустило халатность, что и привело к инциденту.

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