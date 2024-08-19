18 человек пострадали после атаки БПЛА на промсклад в Ростовской области

Тушение пожара продолжается и происходит в тяжелых условиях высоких температур. 18 пожарных вынуждены были обратиться за медицинской помощью. 14 из них оказали помощь на месте, а еще четверо были доставлены в районную больницу в состоянии средней тяжести из-за полученных ожогов. Двух из них собираются перевести в медучреждения Ростова-на-Дону.

Голубев рассказал, что в Пролетарск выдвинулась дополнительная бригада медиков.

Губернатор поблагодарил жителей Пролетарска, которые оказывают всестороннюю помощь спасателям.

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила за ночь четыре украинских беспилотника над территорией Курской и Белгородской областей.