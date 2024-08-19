18 человек пострадали после атаки БПЛА на промсклад в Ростовской области
Фото: [МЧС России]
В Пролетарске Ростовской области на территории промсклада началось возгорание дизтоплива после падения обломков украинского БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Тушение пожара продолжается и происходит в тяжелых условиях высоких температур. 18 пожарных вынуждены были обратиться за медицинской помощью. 14 из них оказали помощь на месте, а еще четверо были доставлены в районную больницу в состоянии средней тяжести из-за полученных ожогов. Двух из них собираются перевести в медучреждения Ростова-на-Дону.
Голубев рассказал, что в Пролетарск выдвинулась дополнительная бригада медиков.
Губернатор поблагодарил жителей Пролетарска, которые оказывают всестороннюю помощь спасателям.
Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила за ночь четыре украинских беспилотника над территорией Курской и Белгородской областей.