ПВО сбила за ночь четыре украинских БПЛА над территорией России

В ночь с 18 на 19 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Всего российская ПВО уничтожила четыре вражеских дрона над Курской и Белгородской областями.

18 августа в период с 13:50 до 14:35 ВСУ пытались ударить беспилотниками самолетного типа по Белгородской области. Уничтожены шесть БПЛА противника.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой «буферной зоны».