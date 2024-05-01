Прошедшей ночью в Китае произошло крупное ЧП. В провинции Гуандун, которая находится на юге страны, обрушилось полотно высокоскоростной магистрали. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

«В общей сложности пострадали 49 человек, в том числе подтверждена смерть 19 человек», - указали тележурналисты.

Те, кто получил травмы, были госпитализированы. Их жизни теперь вне опасности. Длина рухнувшего полотна трассы составляет почти 18 метров, а общая площадь обрушившегося участка превышает 180 квадратных метров.

Ранее Китай призвал запустить под эгидой ООН справедливое расследование диверсий на газовых магистралях «Северный поток». По его мнению, необходимо выяснить все подробности того, что произошло, и для этого все страны должны сотрудничать с Россией.