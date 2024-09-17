Три человека погибли в Приамурье при крушении вертолета Robinson

В Амурской области были найдены тела трех человек, погибших при аварии вертолета модели Robinson, который исчез с радаров в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЕДДС Зейского округа.

Вертолет, проводивший инспекцию участка, где добывают золото, в Зейском округе был найден в районе, откуда поступил сигнал с аварийного радиомаяка.

«Вертолет обнаружен, все трое погибли. Вертолет обнаружен на том же месте, где был оставлен [аварийный] маяк», — сказал собеседник агентства.

По предварительным сведениям, в понедельник вечером, 16 сентября, от вертолета Robinson R66, находившегося в Зейском округе Амурской области, был получен сигнал аварийного радиомаяка.

На борту были пилот и два пассажира. В поисковых работах участвовали около 20 человек и семь единиц техники. Вертолет принадлежал компании «Хэргу», занимающейся добычей золота. Экипаж выполнял облет территории предприятия.

Место крушения было обнаружено спасателями во вторник, 17 сентября.

По факту исчезновения вертолета Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения норм безопасности полетов.

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