В Москве задержали мужчину, подозреваемого в госизмене

Сотрудники ФСБ России задержали москвича 1980 года рождения, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК России и ст. 275 УК России, его возьмут под стражу. По этим статьям ему может грозить наказание от 12 лет до пожизненного срока лишения свободы.

По данным ведомства, он сотрудничал со спецслужбами Украины и запрещенной на территории России украинской террористической организацией. По указанию кураторов он собирал данные о месте жительства, используемых транспортных средствах и времени передвижения военнослужащего ВС РФ, совершил диверсию на железнодорожной станции Московского региона и хотел перейти на сторону ВСУ или вступить в украинское военизированное формирование.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.