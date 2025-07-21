43 украинских БПЛА уничтожено над территорией России

С помощью средств противовоздушной обороны были успешно ликвидированы 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в официальном телеграм-канале Минобороны России.

17 БПЛА были сбиты над Брянской областью; 14 БПЛА были сбиты над Орловской областью; 7 БПЛА были сбиты над территорией Московского региона, включая 3 БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы; 4 БПЛА были сбиты над Калужской областью; 1 БПЛА был сбит над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила еще один беспилотник на подлете к Москве.