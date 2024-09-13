ФСБ обвинила шестерых британских дипломатов в разведывательной и подрывной деятельности

Федеральная служба безопасности нашла доказательства того, что шесть сотрудников британского посольства в России, работающих в рамках Директората Восточной Европы и Центральной Азии, занимались разведывательной и подрывной деятельностью. Им аннулировали аккредитацию, сообщили представители ФСБ.

С начала специальной операции в феврале 2022 года Директорат Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД был перепрофилирован в спецслужбу, нацеленную на подрыв России.

Также в ФСБ заявили, что поступившие в их распоряжение документы подтверждают, что Лондон координировал эскалацию международной военно-политической напряженности.

ФСБ планирует добиваться досрочного вывода из страны тех британских дипломатов, чья деятельность носит признаки разведывательной и подрывной.

Кроме того, российское ведомство будет рассматривать сотрудников британского посольства в Москве как связанных с секретной разведывательной службой британского МИД (MI-6). ФСБ также предупредила граждан России о необходимости избегать контактов с представителями британского дипкорпуса.

Телеканал «Россия-24» продемонстрировал кадры от ФСБ, на которых видны лишенные аккредитации сотрудники британского посольства: Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кэтрин Макдоналд, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

В МИД Великобритании заявили, что решение российских властей высылать из Москвы шестерых британских дипломатов на фоне обвинений в шпионаже необоснованно.

«Сегодняшние обвинения, выдвинутые ФСБ в адрес наших сотрудников, абсолютно безосновательны. Российская сторона отменила аккредитацию шести британских дипломатов в России в прошлом месяце после того, как правительство Великобритании приняло меры в ответ на действия России в Европе и Великобритании. Мы не намерены извиняться за защиту наших национальных интересов», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ВСУ трижды пытались прорваться через границу в Курской области.