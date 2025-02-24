71-летняя фанатка Елены Ваенги скончалась прямо во время ее концерта

Трагический случай произошел на концерте Елены Ваенги в Твери: одна из зрительниц скончалась, сообщил телеграм-канал SHOT. Свидетели утверждают, что в зале было невыносимо жарко и, по их словам, организаторы не смогли предоставить необходимую медицинскую помощь.

По сообщению канала, 71-летняя Тамара посетила концерт в ДК «Пролетарка» с подругой. Во время выступления обе женщины почувствовали себя плохо, и около девяти вечера Тамара умерла. Ее подругу удалось спасти.

По словам присутствующих, духота в зале была невыносимой, многие жаловались на отсутствие свежего воздуха. Ваенга немедленно остановила выступление после происшествия. Позже выяснилось, что причиной смерти 71-летней поклонницы стал оторвавшийся тромб.

Организаторы утверждают, что во время концерта был выключен калорифер, но температура в помещении оставалась в пределах нормы. Зал был заполнен полностью. Аптечка на площадке имелась, но до прибытия врачей организаторы не имели права оказывать первую помощь.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил Ваенге звание заслуженной артистки РФ.