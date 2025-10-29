8 месяцев за штурм консульства: приговор по делу о таране ворот в Сиднее
ABC: суд объяснил мотивы тарана консульства РФ в Сиднее проблемами с психикой
В Сиднее завершился судебный процесс по делу о нападении на генеральное консульство Российской Федерации. 40‑летний Рими Абрахам, который 1 сентября на внедорожнике проломил ворота дипломатического представительства на улице Фуллертон‑стрит, получил восемь месяцев тюремного заключения, пишет «Газета.ru» со ссылкой на телеканал ABC.
Суд допустил возможность условно‑досрочного освобождения осужденного. Инцидент произошел ранним утром: около 8:00 по местному времени (1:00 по МСК) к зданию консульства прибыли полицейские — их вызвали из‑за автомобиля, припаркованного в неположенном месте. Когда правоохранители попытались установить контакт с водителем, мужчина внезапно направил машину на ворота диппредставительства.
Кадры с камеры одного из сотрудников полиции запечатлели попытки уговорить водителя открыть дверь и не совершать необдуманных действий. Ситуация обострилась настолько, что троим полицейским пришлось разбивать стекла автомобиля дубинками, чтобы извлечь нарушителя. В ходе задержания двое правоохранителей получили легкие травмы. Абрахама сразу доставили в полицейский участок.
Впоследствии мужчине предъявили целый ряд обвинений — всего 10 пунктов, среди которых проникновение на охраняемую территорию, порча имущества, сопротивление при аресте и ношение ножа в общественном месте. В суде Абрахам признал свою вину. Его адвокаты настаивали, что целью мужчины было попросить убежища в российском консульстве.
Суд не усмотрел в действиях подсудимого мотивов ненависти или террористического подтекста. Судья пришел к выводу, что поступок Абрахама был обусловлен «ошибочным убеждением, вызванным проблемами с психическим здоровьем». Также судья отметил, что в сложившейся политической обстановке обвиняемому «повезло выйти сухим из воды».
