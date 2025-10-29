8 месяцев за штурм консульства: приговор по делу о таране ворот в Сиднее

В Сиднее завершился судебный процесс по делу о нападении на генеральное консульство Российской Федерации. 40‑летний Рими Абрахам, который 1 сентября на внедорожнике проломил ворота дипломатического представительства на улице Фуллертон‑стрит, получил восемь месяцев тюремного заключения, пишет « Газета.ru » со ссылкой на телеканал ABC.

Суд допустил возможность условно‑досрочного освобождения осужденного. Инцидент произошел ранним утром: около 8:00 по местному времени (1:00 по МСК) к зданию консульства прибыли полицейские — их вызвали из‑за автомобиля, припаркованного в неположенном месте. Когда правоохранители попытались установить контакт с водителем, мужчина внезапно направил машину на ворота диппредставительства.

Кадры с камеры одного из сотрудников полиции запечатлели попытки уговорить водителя открыть дверь и не совершать необдуманных действий. Ситуация обострилась настолько, что троим полицейским пришлось разбивать стекла автомобиля дубинками, чтобы извлечь нарушителя. В ходе задержания двое правоохранителей получили легкие травмы. Абрахама сразу доставили в полицейский участок.

Впоследствии мужчине предъявили целый ряд обвинений — всего 10 пунктов, среди которых проникновение на охраняемую территорию, порча имущества, сопротивление при аресте и ношение ножа в общественном месте. В суде Абрахам признал свою вину. Его адвокаты настаивали, что целью мужчины было попросить убежища в российском консульстве.

Суд не усмотрел в действиях подсудимого мотивов ненависти или террористического подтекста. Судья пришел к выводу, что поступок Абрахама был обусловлен «ошибочным убеждением, вызванным проблемами с психическим здоровьем». Также судья отметил, что в сложившейся политической обстановке обвиняемому «повезло выйти сухим из воды».

Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.