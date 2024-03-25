«8 тысяч вояк протирают штаны в штабах»: депутат Рады обнаружил резерв для ВСУ

Депутат Верховной рады Федор Вениславский обнаружил, что в Генеральном штабе и других органов управления ВСУ околачивается большое количество бездельников и предложил отправить их на фронт.

«Если провести аудит внутри Генерального штаба, Минобороны и других центральных военных органов управления, не выполняющих боевых задач, то можем получить по меньшей мере одну-две бригады резерва», — считает депутат.

По его данным, в различных околовоенных структурах «протирают штаны» 8 тысяч мобилизованных, которые ни разу так и не побывали на фронте.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, побывавший в Киеве, призвал власти активнее проводить мобилизацию. С предложением отправить на фронт побольше украинцев выступил и сенатор Линдси Грэм*.

* включен в России в список террористов и экстремистов