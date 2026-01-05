86 заявок о пропавших: волонтеры Нижегородской области подвели итоги тяжелого декабря

Каждый декабрьский день для поисково-спасательного отряда «Волонтер» — это гонка со временем и тишиной. За прошедший месяц в Нижегородской области поступило 86 заявок о пропавших людях, каждая из которых запускала сложный механизм реагирования. За этим числом стоят обезумевшие родственники, темные леса, холодные улицы и титанический труд добровольцев, которые выходят на поиски в любую погоду. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Работа волонтеров приносит не только надежду, но и конкретные результаты. В декабре им удалось спасти 70 человек — вернуть их домой живыми. Однако эта история имеет и трагическую сторону: двое пропавших были найдены погибшими. Еще в четырех случаях помощь отряда, к счастью, не потребовалась — люди находились самостоятельно. Но поисковая операция — это не всегда история с быстрым финалом: судьба десяти нижегородцев до сих пор остается неизвестной, и работа по их обнаружению продолжается.

Такая статистика ярко высвечивает, насколько хрупким может быть благополучие и как внезапно человек может исчезнуть из привычного круга жизни. Поисковики, работающие на чистом энтузиазме, становятся последним рубежом между пропавшим и бедой. Их деятельность — это не просто реакция на трагедию, а сложная система, которая включает координацию с МЧС и полицией, прочесывание местности и опрос свидетелей.

Итогом каждого месяца для отряда «Волонтер» становится не просто отчет с цифрами, а десятки пережитых человеческих драм и спасенных судеб. Их работа напоминает, что безопасность — это общее дело, а внимание к ближнему и готовность помочь могут в критический момент стать решающими. Пока продолжаются поиски десяти человек, волонтеры снова доказывают, что надежда — это не просто слово, а действие, которому они посвящают свои силы и время.

