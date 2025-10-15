В Приморье нашли четверо суток блуждавшего в лесу грибника

Счастливо закончилась история мужчины, который заблудился в лесу и выживал там четверо суток. Его нашел поисковый отряд, об этом сообщило РИА Новости.

Мужчина отправился в лес за грибами в Яковлевском округе Приморского края. 57-летний грибник заблудился 11 октября, его поиски были начаты только на следующий день. Его искали родственники, волонтеры и полиция, а 13 октября к процессу подключились специалисты из министерства по чрезвычайным ситуациям. Пропавшего человека нашли только 15 октября в окрестностях села Достоевка.

«Сотрудники чрезвычайного ведомства вместе с родственниками обнаружили заблудившегося мужчину в четырех километрах от места пропажи и вывели его из леса. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась», — указали журналистам.

Сам мужчина рассказал, что сумел выжить благодаря куче веток, которые использовал в качестве лежанки. Он также разводил костер по ночам, чтобы не замерзнуть.

Ранее спасатели разыскали в лесу 83-летнюю жительницу Тверской области, которая отправилась собирать клюкву. Ее обнаружили только на четвертые сутки и передали медикам.