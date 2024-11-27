ABC: в США задержали угрожавшего убить Трампа и его семью

Власти США задержали мужчину из Аризоны, который угрожал расправой над избранным президентом Дональдом Трампом и его семьей. Об этом сообщила телекомпания ABC News, ссылаясь на судебные документы и информированные источники.

По данным расследования, Мануэль Тамайо-Торрес делал «неопределенные, но явные» угрозы в адрес Трампа, что подтверждено знакомыми с делом источниками.

В одном из своих постов в социальных сетях он опубликовал видео, в котором угрожает: «Вы умрете, ваш сын умрет, вся ваша семья умрет». Кроме того, в этом ролике Тамайо-Торрес высказывал множество странных и абсурдных высказываний, размахивая винтовкой AR-15. В августе он также посетил республиканский митинг в Аризоне.

Президент США уже дважды подвергался угрозам за последний год. В первый раз это произошло на предвыборном событии в Пенсильвании в июле, когда снайперская пуля задела его ухо. Во второй раз стрельба раздалась неподалеку от его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее сообщалось, что суд в США прекратил дела против Трампа о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия.