Суд в Вашингтоне поддержал ходатайство прокуратуры и прекратил любое уголовное преследование по фактам штурма Капитолия в январе 2021 года и вмешательства в электоральные процессы в 2020 году в отношении избранного президента США Дональда Трампа о вмешательстве. Об этом говорится в постановлении судьи Тани Чуткан, которое цитирует CNN.

Накануне спецпрокурор по делам Трампа Джек Смит потребовал от суда в Вашингтоне прекратить преследование Трампа. Представитель надзорного ведомства объяснил это тем, что привлекать действующих американских президентов к уголовной ответственности, согласно позиции Минюста США, однозначно нельзя.

«Суд удовлетворил ходатайство о прекращении дела без возможности обжалования», — постановил суд.

Напомним, президентские выборы в США прошли 5 ноября. В ходе голосования американский избиратель предпочел демократке Камале Харрис старого и проверенного представителя от Республиканской партии, миллиардера Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на клубе «Валдай» поздравил миллиардера Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Кроме того, Путин заявил, что в любой удобный момент готов к контактам с Трампом.