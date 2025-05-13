Администрация Запорожской области подала жалобу на приговор в отношении генерала Попова

Администрация Запорожской области направила в судебные инстанции жалобу на приговор, который был вынесен в отношении генерала Попова. Об этом сообщил ТАСС.

Администрация Запорожской области была признана потерпевшей стороной при рассмотрении дела генерала Попова. Его обвинили в хищении металлоконструкций при возведении защитных инженерных сооружений оборонительного характера. Теперь же админстрация направила жалобу на тот приговор, который был вынесен подсудимому.

«Прошу приговор отменить и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства», — указано в жалобе.

Ранее уже сообщалось, что приговором суда Попову было вынесено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве, а также в служебном подлоге. Попов также был лишен воинского звания.