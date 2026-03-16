Адреналин вверх тормашками: в российском городе аттракционе заклинило, люди повисли вниз головой

В парке Победы в Ставрополе произошло ЧП на аттракционе: посетители застряли в положении вниз головой. По информации Telegram-канала «112», механизм неожиданно остановился во время работы, из-за чего люди оказались заблокированы на высоте.

По словам очевидцев, аттракцион перестал функционировать, оставив посетителей вверх ногами. На место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб — спасатели и бригады скорой помощи. Подробности о состоянии застрявших и способе их эвакуации пока не раскрываются.

Официальные комментарии от администрации парка и оперативных служб на данный момент не поступали. Информация о пострадавших отсутствует. Обстоятельства произошедшего и причины остановки оборудования уточняются.

Ранее жителей напугала бронированная машинка с детьми внутри.