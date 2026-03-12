Танковая тревога в Балашихе: жителей напугала бронированная машинка с детьми внутри

Сообщения о танке, замеченном на улицах Балашихи, заставили поволноваться подписчиков местных пабликов. Телеграм-канал «В Балашихе|Все новости» опубликовал тревожную информацию о возможной «интервенции», однако выяснилось, что угроза оказалась ложной. Подробности выяснил REGIONS .

По тротуарам микрорайона Железнодорожный проехал игрушечный танк. Впрочем, игрушку можно назвать таковой с большой натяжкой: габариты машины впечатляют — внутри свободно помещаются двое детей 5-6 лет. По словам очевидцев, на таком «бронеавтомобиле» вполне комфортно совершить вояж, например, от улицы Юбилейной до Пионерской.

Однако появление реалистичной военной техники в черте города вызвало бурную дискуссию. Мнения разделились: одни посчитали, что такие игрушки воспитывают патриотизм и мужественность, формируют понимание, что сильный должен защищать слабого. Другие увидели в милитари-игрушках опасность для детской психики, полагая, что они развивают тревожность и склонность к жестокости.

Разрешить спор помогла психолог и немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд. По просьбе REGIONS эксперт объяснила, что военная тематика в детстве — естественный этап развития.

«В каждый период детского возраста у мальчиков разные потребности. Не стоит бояться военной тематики — это не значит, что ребенок вырастет жестоким. Это говорит лишь о том, что он открывает разные стороны своей маскулинности», — пояснила Гринвальд.

Психолог призвала не игнорировать этот важный этап формирования личности и по возможности удовлетворять интерес ребенка к военной технике через игрушки, грамотно объясняя при этом ее устройство и назначение. Тем временем, по последним данным от жителей микрорайона Железнодорожный, игрушечная боевая машина уже покинула «передовую» и вернулась в танковый бокс своего владельца. Танковая тревога официально отменяется.

