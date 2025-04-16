Адвокат Айвар пояснила, кто может представлять человека в суде

Президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина заявила, что подготовлены законодательные предложения о том, что представлять интересы граждан в судах смогут только адвокаты. Юрист Людмила Айвар рассказала, кто может представлять человека в суде. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, адвоката от юриста отличает то, что адвокат может защищать людей по уголовным делам, а в свою очередь юристы могут по доверенности или даже без нее, когда приходят по гражданскому делу с доверителем в суд, представлять интересы человека. Весьма много юридических компаний посредством агрессивной рекламы агитируют людей и обещают быстро помочь за небольшие деньги, в итоге проигрывают дела.

Юрист подчеркнула, что адвокат является лицом, состоящим в корпорации, несущим ответственность перед доверителем, вплоть до лишения статуса адвоката. Когда адвокат берется за дело, он всегда определяет перспективу на его исход.

По ее мнению, адвоката можно привлечь к ответственности и решить вопрос о возврате денежных средств за некачественное оказание юридической помощи, в отличие от юридических компаний.

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