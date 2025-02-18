Юрист оценил шансы Игоря Николаева выиграть суд по авторским правам

Адвокат Евгений Тонкий в беседе с URA.RU заявил, что у артиста Игоря Николаева есть все шансы выиграть суд по авторским правам.

Если незаконное использование товарного знака Николаева было заверено нотариальным протоколом, то суд встанет на сторону артиста. Таким образом товарный знак «Выпьем за любовь», будет защищен. К тому же, все было зарегестрировано.

«В 2023 году на имя Игоря Николаева Роспатентом зарегистрирован словесный товарный знак "Выпьем за любовь" за номером 974508. При этом уже в 2024 году право использования данного товарного знака было предоставлено Игорем Николаевым Обществу с ограниченной ответственностью "Диджитал прожект" на условиях исключительной лицензии», — отметил юрист.

Товарный знак звезды фактически находится под управлением юрлица. Сам Николаев выступает как третье лицо.

Напомним, что Игорь Николаев судится с продавцами футболок и кружек из-за использования фразы из его песен «Выпьем за любовь». За нарушение интеллектуальных прав он требует 800 и 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что певец Александр Левшин раскрыл «тайную любовь» Михаила Круга.