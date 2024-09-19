Адвокат Астахов перечислил преимущества системы видеонаблюдения «Безопасный город»

По словам адвоката Павла Астахова, система видеонаблюдения «Безопасный город» не требует дополнительного правового регулирования. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что наблюдение за соблюдением правопорядка и транспортной безопасности реализуется за счет камер с искусственным интеллектом, «подключенным» к МВД, Минтрансу и ФСБ.

По мнению юриста, ранее данную функцию заменяли люди из всех указанных ведомств, когда они дежурили на вокзалах.

Ранее сообщалось, что более 170 нарушителей правил перехода через железную дорогу выявили в Подмосковье благодаря камерам видеонаблюдения.