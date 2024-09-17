Адвокат Астахов пояснил необходимость адвокатской монополии

По словам заслуженного юриста РФ Павла Астахова, нередко клиенты, обращаясь за юридической помощью, покупаются на вывеску и заманчивые условия, а в результате не получают желаемый результат и остаются без денег. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что прежде, чем обратиться за юридической помощью, следует проверить наличие имени данного адвоката в реестре Минюста России, а также внимательно читать договор.

По мнению адвоката, в нашей стране закон до сих пор не запрещал человеку без специального образования оказывать юридические услуги населению. Поэтому в настоящее время Минюстом России ведется разработка концепции адвокатской монополии, согласно которой представлять интересы клиентов в суде смогут лишь юристы со статусом адвокатов.

Ранее он назвал способы проверки кредитной истории.