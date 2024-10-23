Адвокат Астахов пояснил необходимость каждые полгода проверять свою кредитную историю

Адвокат Павел Астахов пояснил, что необходимо делать, чтобы уберечь свои персональные данные и материальное положение от мошенников. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, для профилактики хотя бы один раз в год или лучше раз в полгода, поскольку человек в течение года дважды может обратиться бесплатно, следует запрашивать отчет о своей кредитной истории через «Госуслуги».

Юрист подчеркнул, что раз в полгода есть смысл перепроверить, не покусился ли за это время кто-то на персональные данные и материальное положение, не оформил ли кто-то кредит или заем. В случае обнаружения наличия кредита, который человек не оформлял, следует немедленно обратиться в полицию.

Ранее он оценил меры Центробанка РФ против закредитованности россиян.