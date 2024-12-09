Адвокат Багатурия рассказал, какое наказание грозит задержанным ФСБ мошенникам из сети колл-центров

Сегодня сотрудники ФСБ накрыли международную сеть колл-центров, жертвами которых стали более ста тысяч человек по всему миру. Мошенники действовали в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. По данным следствия, злоумышленники ежедневно зарабатывали примерно миллион долларов. Адвокат Вадим Багатурия рассказал, какое наказание понесут задержанные. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, за мошенничество в особо крупном размере и организацию преступного сообщества подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы, а за ложное сообщение о теракте — до десяти лет колонии. Тем не менее окончательный срок во многом зависит от степени участия фигуранта в каждом из указанных преступлений.

Юрист добавил, что суд станет учитывать действия фигурантов во время следствия. Так, при заключении досудебного соглашения срок сокращается, а при отрицании, напротив, увеличивается. Женщинам по совокупности преступлений максимально могут дать до 25 лет лишения свободы, мужчинам — до 30 лет.

По его мнению, не исключен и тот факт, что позже фигурантов также могут обвинить в шпионаже, а при наличии среди задержанных граждан РФ — в госизмене.

Ранее сообщалось, что мошенники дарят омичам цветы и дорогие подарки для получения кода из смс.