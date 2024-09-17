Блиновский признан пострадавшим в уголовном деле против Пашаева

Алексей Блиновский признан пострадавшим в уголовном деле против бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который задержан по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 46 млн рублей. Об этом сообщило ТАСС.

«В результате проверки, начатой по заявлению Блиновского, и дальнейшего возбуждения уголовного дела в отношении Пашаева выяснилось, что последний предложил уладить вопрос об освобождении Елены Олеговны от уголовной ответственности. За свои «услуги» Пашаев потребовал наличные деньги», — говорится в заявлении.

Алексей Блиновский признан пострадавшей стороной, и он, а также его защита, будут официально об этом уведомлены.

Статус пострадавшего Блиновскому могут подтвердить сразу после очной ставки с Пашаевым.

Ранее сообщалось, что адвоката Пашаева арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве.