Адвокат Добровинский пояснил, почему процедура следствия по делу Дурова может занять до двух лет

По словам адвоката Александра Добровинского, вся процедура следствия по делу предпринимателя Павла Дурова может занять до двух лет, так как адвокаты станут пытаться опротестовать каждый шаг следователя. Об этом сообщил Life.ru.

Он пояснил, что скоро будет назначен следователь, который создаст «бригаду» для расследования этого дела. Дуров как подозреваемый представит своих адвокатов. Он может жить в любом месте на территории Франции, тем не менее раз в несколько дней должен будет отмечаться личным приходом в полицию.

По мнению юриста, у Дурова может появиться и возможность сбежать из Франции, однако вопрос – куда. Если он предпочтет Эмираты, то вполне его могут экстрадировать назад, во Францию, тогда однозначно его там ждет тюремный срок за побег. Если же он вернется в Россию, то здесь его не выдадут другим странам однозначно, однако до нее еще предстоит добраться.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров почти семь лет не приезжал к пожилому отцу в Санкт-Петербург.