Адвокат Исаев определил способ разоблачить и довести до истерики кибермошенника с Украины

По словам адвоката Леонида Исаева, кибермошенники из Незалежной впадают в истерику, когда слышат о ракетных комплексах «Искандер». Об этом сообщило NEWS.ru.

Он добавил, что при разговоре с аферистами необходимо обязательно учитывать собственную выдержку. Так, нужно спокойно вести с ними беседу и не поддаваться на провокации, а после слов о безопасном счете сообщить, что связь с ними держалась только для того, чтобы максимально точно запеленговать их местонахождение в городе Днепре и запустить туда «Искандер».

По мнению юриста, после этого злоумышленники уже не скрывают свой украинский акцент и нередко начинают материться. В подобной ситуации изначально даже надо согласиться сделать перевод, чтобы получить данные карты преступника, а после этого переслать данные настоящему владельцу карты.

Ранее сообщалось, что в 2024 году мошенники выманили у россиян 250 млрд рублей.