Раскрыты подробности инцидента с брошенным в аэропорту Турции младенцем

Молодая россиянка, оставившая новорожденную девочку в туалете аэропорта Антальи, пошла на этот шаг по указанию собственной матери. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot.

Мать россиянки, попавшей в скандал, работает педагогом в коррекционной школе. По данным канала, именно она настояла на том, чтобы бросить новорожденного в аэропорту. Семья не захотела разбираться с проблемами, которые могли возникнуть при транспортировке младенца обратно в Москву.

Также выяснилось, что о беременности якобы никто не знал. Все стало известно по факту: у туристки сильно схватило живот, из-за диких болей она ушла в туалет, где и родила девочку.

Знакомые с семьей шокированы историей. Они описывают ее как порядочную и благоприятную. Многие уверены, что они бы справились с воспитанием нового члена семьи.

Отметим, что ребенка нашла уборщица аэропорта. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что родившую в аэропорту девушку задержали и отправили под арест.