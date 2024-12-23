Адвокат Карабанов напомнил об ответственности за неправильное использование новогодних фейерверков

В Новый год многие люди начинают использовать пиротехнику, включая запуск фейерверков, забывая о правилах их эксплуатации. Это создает ряд сложностей, приводит к правонарушениям и даже трагическим последствиям. Адвокат Александр Карабанов рассказал, какая ответственность предусмотрена за неправильное применение фейерверков в Новый год. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, фейерверки должны отвечать качественным требованиям безопасности, то есть должны продаваться именно в официальных точках, где в случае возникновения каких-то проблем можно прийти с проверками или предъявить продавцам иски. Помимо этого, приобретать фейерверки следует только в проверенных магазинах.

Юрист подчеркнул, что фейерверки запрещено использовать вблизи жилых домов, так как это противоречит технике пожарной безопасности и нарушает закон о тишине. Однако нередко запуск фейерверков проходит с нарушениями, которые при этом зафиксировать бывает весьма сложно.

По его мнению, при обнаружении нарушений не следует вступать в конфликт с нарушителем, а необходимо своевременно подать заявление в полицию. Как правило, нарушителей привлекают за хулиганство и выписывают штраф размером до пяти тысяч рублей.

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