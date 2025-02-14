Адвокат Карабанов назвал причины отсутствия у российского бизнеса страха проверок

В нашей стране возросло число случаи проверок крупного бизнеса Роспотребнадзором. Так, многие рестораны и кафе грубо нарушают санитарно-эпидемиологические нормы, из-за чего их деятельность приостанавливают. Адвокат Александр Карабанов пояснил, почему так происходит и почему мораторий на проверки бизнеса не защищает его. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, мораторий в данном случае является вещью относительной, поскольку в любом случае бизнес проверяется планово и может проверяться внепланово в зависимости от жалоб клиентов. Тем не менее никакой мораторий не может полностью изолировать бизнес от проверок, прежде всего при большом количестве жалоб.

Юрист подчеркнул, что необходимо отменить мораторий на проверки бизнеса, так как на данный момент данная инициатива не имеет смысла, к тому же большинство бизнесменов начинают его просто эксплуатировать неправильно.

По его мнению, наличие запретов на проверки не останавливает государственные органы, особенно в субъектах РФ. Таким образом, в случае обнаружения нарушений любой потребитель имеет право подать жалобу в Роспотребнадзор или прокуратуру.

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