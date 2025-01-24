Адвокат Карабанов пояснил обратный эффект самообороны

Самооборона является одним из действенных способов защиты, который нередко может обернуться против жертвы. Закон закреплен ст. 37 УК РФ. И его наиболее уязвимая часть связана с определением жертвой степени защиты. Адвокат Александр Карабанов рассказал, как на сегодняшний день работает закон о необходимой обороне и что необходимо менять в его правоприменении. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, нередко жертва становится виновной в связи с превышением пределов необходимой обороны. Таким образом, указанный закон прописан достаточно правильно, однако при его использовании правоохранительными органами существующая практика идет не в пользу человека, защищающего себя.

Юрист пояснил, что необходимо внести небольшие изменения в закон, которые помогут наиболее однозначно интерпретировать необходимую оборону, а также защищать жертву, а не нападающего. Так, нужно сделать жилище самым безопасным центром общества, поэтому любые преступления, совершаемые в жилище гражданина, должны давать возможность использовать любые методы самообороны, и проживающий человек должен быть всегда прав.

По его мнению, наиболее часто жертва не способна адекватно оценить ситуацию, поскольку она находится в стрессе. В нашей стране нужно менять отношение к необходимой обороне и ни в коем случае не защищать тех, кто изначально был виновным. Таким образом, надо доносить до правоохранителей, что, если человек является источником первоначальной угрозы, он не может быть потерпевшим, и весь полученный им вред заслужен.

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