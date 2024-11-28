Юрист Хаминский пояснил, почему угроза макетом оружия должна наказываться

Согласно постановлению Верховного Суда РФ, действия преступника, угрожавшего гражданам заведомо негодным или незаряженным оружием либо предметом, имитирующим оружие, теперь будут квалифицировать как хулиганство с угрозой применения насилия. По словам юриста Александра Хаминского, принятие данных решений обязывает внести корреспондирующие правки в Постановление «О применении судами законодательства о необходимой обороне». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в целом степень общественной опасности при хулиганстве с применением макета оружия и с использованием настоящего боевого оружия совершенно разная. При этом ситуации, когда правонарушители из хулиганских побуждений угрожают гражданам оружием не являются редкостью для судебной практики. В ряде случаев люди воспринимают это как угрозу своей жизни всерьез, и в целях самообороны используют собственное, законно имеющееся у них оружие.

По мнению юриста, при этом правоохранительные органы, возбуждая уголовные дела по факту использования оружия в рамках необходимой обороны, «забывают» квалифицировать деяния хулиганов, которым дали вооруженный отпор.

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