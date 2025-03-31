Адвокат Карабанов пояснил, почему работодатель не имеет права задерживать зарплату

Роструд сообщил, что в нашей стране выросло количество обращений по теме зарплатных долгов. В большинстве случаев зарплату россиянам задерживают в сферах строительства, обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве и добычи полезных ископаемых. По словам адвоката Александра Карабанова, любая задержка заработной платы считается незаконной, поэтому не стоит бояться конфликтов с работодателем и следует всегда отстаивать свои права. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что если работодатель не выплачивает сотруднику зарплату свыше трех месяцев, то его привлекают к уголовной ответственности. Нередко работодатели манипулируют своими сотрудниками или угрожают им увольнением. Не следует поддаваться на это и необходимо всегда отстаивать свои права.

По мнению юриста, сотрудники не конфликтуют с работодателями и не пишут жалобы, а просто замалчивают ситуации, поскольку боятся, что совсем останутся без работы, или их сдерживает некая корпоративная этика или иные моральные обязательства перед работодателем. Тем не менее работодатель не является истиной в последней инстанции, сотрудник за денежное вознаграждение продает свое жизненное время.

Ранее сообщалось, что компания в Подмосковье после вмешательства прокуратуры выплатила задолженность по зарплате на 112 млн руб.