Адвокат Карабанов пояснил последствия введения персональной ответственности для топ-менеджеров банков

Центробанк РФ предлагает ввести персональную ответственность для топ-менеджеров банков, допустивших совершение мошеннических действий. По словам адвоката Александра Карабанова, инициатива положительно отразится на финансовом секторе, поскольку сегодня многие сотрудники банков действительно сами оказывают помощь злоумышленникам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в случае совершения мошеннических действий банк практически никогда не привлекают к ответственности. Подобные преступления являются одними из наиболее трудно доказуемых. При этом в настоящее время, если нет прямых доказательств к причастности банка к мошеннической схеме, он считается невиновным.

По мнению юриста, бывают ситуации, когда клиент банка становится жертвой злоумышленника и при этом получает давление от самого банка, отказывающегося разбираться в ситуации, а, напротив, пытающегося навязать человеку свои услуги, например сумму украденных денег выдать кредит.

Ранее сообщалось, что российские власти изменят десятки законов для борьбы с кибермошенниками.