Федеральная служба по надзору в сфере связи приняла решение о блокировке телефонных звонков через популярные мессенджеры WhatsApp* и Telegram. Официальной причиной стало несоответствие этих сервисов российскому законодательству и их активное использование телефонными мошенниками. Как пояснил почетный адвокат Дмитрий Краснов, в условиях текущей геополитической ситуации Россия не может позволить себе зависимость от иностранных мессенджеров, чьи серверы и руководство находятся за рубежом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, эти платформы потенциально могут контролироваться западными спецслужбами.

Юрист пояснил, что решение ведомства создает условия для перехода пользователей на отечественные аналоги, такие как мессенджер Max. Хотя около 100 млн россиян привыкли к удобству зарубежных сервисов, безопасность государства в текущих условиях становится приоритетом.

По его мнению, несмотря на временные неудобства, эта мера направлена на укрепление цифрового суверенитета страны. Пользователям предстоит адаптироваться к новым реалиям, где надежность и контроль важнее привычного функционала.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.