Адвокат Краснов оценил новую схему мошенников о зачислении средств на карту

МВД России сообщило о новой мошеннической схеме, активно распространяющейся среди жителей РФ. Злоумышленники отправляют сообщение о зачислении денежных средств на карту, после чего начинают шантажировать жертву. По словам почетного адвоката России Дмитрия Краснова, категорически не следует вестись на подобные уловки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что при получении подобных сообщений человек должен позвонить в свой банк и узнать статус счета, узнать о наличии проблем. В случае наличия сомнений моно обратиться в полицию и получить подробные рекомендации, как действовать в такой ситуации. В противном случае это может осложнить расследование преступления, поскольку мошенниками или представителями вражеских стран разрабатывается целая система, которая психологически влияет на людей, прежде всего на пожилых людей, или молодых, которые еще не в состоянии критически оценивать обстановку.

По мнению юриста, стремления самостоятельно защитить свое имущество или денежные средства нередко делает виноватым саму жертву, поскольку действия могут квалифицироваться по тому составу преступления, которые эти лица совершат.

Он подчеркнул, что следует более ответственно подходить к таким сообщениям и не поддаваться уловкам злоумышленников. В случае возникновения сомнений можно взять паузу или обратиться за советом к родственникам, однако не принимать каких-то поспешных решений.

Ранее эксперт по информбезопасности Масалович назвал способы избегать мошенников при использовании гаджета.