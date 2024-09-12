Адвокат Пашаев опроверг информацию о задержании супруга Блиновской в зоне СВО

Адвокат Эльман Пашаев, который ранее утверждал, что находится на передовой вместе с мужем «королевы марафонов» Алексеем Блиновским, заявил, что арест не имел места. Об этом сообщил ТАСС.

«Алексей Блиновский не задержан. Это не правда, он продолжает службу. Более того, его исключили из базы данных тех, кто находится в розыске», — сообщил адвокат Пашаев.

В августе Пашаев после получения ранения вернулся на фронт, где служит наряду с Алексеем Блиновским.

Напомним, в четверг, 12 сентября, телеграм-канал Mash опубликовал сообщение об аресте Блиновского. По данным канала, командование активно отстаивало право бизнесмена на воинскую службу, однако это не принесло результатов. Мужчину вывели из воинской части в наручниках.

Ему предъявлены обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Ранее сообщалось, что муж Блиновской задержан в зоне СВО.