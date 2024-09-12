Муж Блиновской задержан в зоне СВО
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Алексея Блиновского, супруга известной блогерши и «королевы марафонов» Елены Блиновской, задержали в районе специальной военной операции, сообщило РИА Новости.
Елену обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн руб. и отмывании доходов.
В апреле 2023 года суд назначил ей домашний арест, но позже она была переведена в следственный изолятор за нарушения. Блиновская также подала заявление о банкротстве, которое будет рассмотрено судом в ноябре.
Отметим, что дело против ее мужа выделено в отдельное производство. Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от налогов и отмывании крупных сумм.
С апреля текущего года он находится на территории СВО. МВД объявило его в федеральный розыск, так как он не явился к следователю для ознакомления с материалами дела.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.