Муж Блиновской задержан в зоне СВО

Елену обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн руб. и отмывании доходов.

В апреле 2023 года суд назначил ей домашний арест, но позже она была переведена в следственный изолятор за нарушения. Блиновская также подала заявление о банкротстве, которое будет рассмотрено судом в ноябре.

Отметим, что дело против ее мужа выделено в отдельное производство. Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от налогов и отмывании крупных сумм.

С апреля текущего года он находится на территории СВО. МВД объявило его в федеральный розыск, так как он не явился к следователю для ознакомления с материалами дела.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.