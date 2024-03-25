Адвокат Постанюк: даже при отмене моратория террористов из «Крокуса» могут не казнить

Тем, кто уже отбывает наказание за серьезные преступления, смертная казнь не грозит даже в случае отмены моратория. Об этом рассказал адвокат Владимир Постанюк.

Он уточнил, что согласно действующему законодательству исполнителям теракта в «Крокус Сити Холл» грозит лишь пожизненное лишение свободы. Иной меры наказания для них пока быть не может. Но эта трагедия вновь актуализировала в российском обществе дискуссию о необходимости снятия моратория на смертную казнь — на этом настаивает значительная часть россиян.

«Политики предлагают казнить за жестокие преступления террористической направленности, серийные убийства — за те действия, которые вызывают наибольшее возмущение и отторжение у граждан. Что же будет с осужденными за совершение серьезных преступлений, которые были приговорены к пожизненному заключению? И им, и их родственникам стоит быть спокойными. Закон обратной силы не имеет. Если человек был осужден во время существования моратория на смертную казнь и получил пожизненное лишение свободы, он будет отбывать именно это наказание. Казнить его по закону не имеют права», — рассказал юрист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Снятие моратория на смертную казнь будет касаться лишь тех лиц, кто совершит преступления после восстановления высшей меры наказания и вступления в силу соответствующего закона, добавил Постанюк.

«Поэтому рассчитывать на то, что террористов из «Крокуса», даже при условии снятия моратория на смертную казнь, к ней приговорят, не следует. Стремление граждан к восстановлению высшей меры наказания в виде смертной казни для тех, кто совершил чудовищный теракт в Красногорске, по-человечески понять можно, однако надо понимать, что восстановление высшей меры наказания не исключает неприятные ситуации, например, с приговорами невиновным лицам. Этот вопрос потребует масштабных корректировок российского законодательства», — заключил эксперт.

Ранее в Дубне состоялись акции памяти погибших в «Крокус Сити Холле».