Адвокат предупредил о катастрофических последствиях подписи без чтения

Одна из самых частых и дорогостоящих ошибок в жизни людей — поставить подпись под документом, который они не удосужились внимательно прочесть. Как подчеркнул в беседе с Pravda.Ru адвокат Андрей Князев, именно с этой элементарной невнимательности начинается большинство серьезных юридических споров, приводящих к потере денег, имущества и многолетним судебным тяжбам.

Особую опасность представляют документы, связанные с переходом прав собственности или заверяемые нотариусом. Эксперт советует изучать их буквально построчно, даже если договор кажется стандартным, так как в нем могут быть скрыты нюансы с далеко идущими финансовыми последствиями. Ссылка в суде на то, что «я не дочитал», практически никогда не работает — закон рассматривает подпись как осознанное согласие со всеми условиями. Исключение составляют лишь случаи заключения договора под давлением или с кабальными условиями, но доказать это крайне сложно и долго.

По его словам, единственной надежной защитой является привычка к тщательной проверке. Итогом пренебрежения этим правилом почти всегда становятся потери — времени, нервов и значительных средств. Князев настоятельно рекомендует не экономить на консультации с юристом при сделках с крупными суммами, будь то покупка недвижимости или продажа бизнеса. Потраченные на экспертизу документов часы могут уберечь от многолетних судебных баталий и спасенных миллионов.

